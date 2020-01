E’ morto Adio Formica un artista di Bastia Umbra

Si è spento ieri sera 3 gennaio, per cause naturali, Adio Formica, conosciuto anche per la sua attività di incisore su lastre di ottone, una tecnica da lui inventata e che ha riscosso molto successo tra gli appassionati di arte.

Ha spesso esposto le sue opere nella città di Assisi e di Perugia attraendo l’interesse di esperti d’arte che confondevano tali incisioni con le cosiddette acqueforti (incisioni con l’acido) ma Formica non rivelava mai a nessuno quale era la vera tecnica da lui utilizzata.

Le sue opere ritraevano scorci dei più famosi monumenti di Assisi, di Perugia e dell’Umbria. Malgrado un carattere spigoloso era una persona sensibile alle bellezze della nostra Umbria e della sua natura. Danno il triste annuncio della sua morte i figli Roberto e Antonello Formica. La cerimonia funebre si svolgerà domenica 5 gennaio 2020 alle ore 9 presso la chiesa del cimitero comunale di Bastia.