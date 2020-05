Furgone contro auto, incidente a Bastia Umbra, feriti un uomo e una donna

Un uomo e una donna sono rimasti feriti in un incidente che è avvenuto intorno alle 18,30 in via Lago di Garda di Villaggio XXV aprile a Bastia Umbra. Da quanto riferito dai carabinieri della città, sul posto presenti con il coordinamento della compagnia comando di Assisi del tenente colonnello, Marco Vetrulli, pare che un furgone, della Amazon, non si sia fermato allo stop.

Il piccolo cargo ha centrato in pieno una utilitaria, Volkswagen Up, scagliandola contro il muretto di cinta di una abitazione.

Forse una distrazione o forse la pioggia, ma sulle cause indagano i militari di Bastia Umbra, del maresciallo Gennaro Colella. Le due persone rimaste ferite non hanno riportato lesioni serie, dice Mario Mariano del Santa Maria della Misericordia, e sono state trasportate dalle ambulanze, in codice verde, all’ospedale di Assisi.