La Casa del Giocattolo raccoglie i regali per il Natale 2026

📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra torna il Giocattolo Sospeso. Fino al 21 dicembre si può comprare e lasciare un dono alla Casa del Giocattolo. Il Comune distribuirà i giocattoli ai bambini delle famiglie del territorio in difficoltà economica.

È aperta a Bastia Umbra la raccolta del Giocattolo Sospeso, la campagna natalizia nazionale promossa da Assogiocattoli. I cittadini possono partecipare dal 20 novembre al 21 dicembre 2026 presso La Casa del Giocattolo, l’esercizio commerciale che collabora all’iniziativa. La campagna è rivolta ai bambini e alle bambine delle famiglie del territorio in difficoltà economica, ai quali saranno destinati i regali acquistati e lasciati in negozio.

Come donare un giocattolo

Il progetto riprende il principio del caffè sospeso. Chi entra in negozio per acquistare un giocattolo può aggiungerne un secondo e lasciarlo al punto di raccolta. Come nella tradizione a cui si ispira la campagna, il regalo viene pagato da una persona e consegnato in seguito a un’altra. Nel caso del Giocattolo Sospeso, il dono è destinato a un bambino o a una bambina e la consegna avviene attraverso i servizi comunali.

Chi si occupa della distribuzione

La Casa del Giocattolo raccoglie i doni durante il periodo della campagna. A raccolta conclusa, della distribuzione si occuperà il Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche del Comune di Bastia Umbra. Sarà quindi il settore comunale a far arrivare i giocattoli alle famiglie del territorio che si trovano in condizioni di maggiore necessità. Il progetto affida così al negozio la raccolta e al Comune il passaggio successivo, dalla disponibilità dei regali alla loro consegna.

L’adesione del Comune e l’invito ai cittadini

La Giunta comunale ha formalizzato l’adesione all’edizione 2026 con la deliberazione n. 323 del 13 novembre. L’amministrazione ha scelto di aderire di nuovo alla campagna nazionale dopo il riscontro positivo dell’anno precedente, che il Comune ha attribuito alla partecipazione della cittadinanza. L’invito a contribuire è stato quindi rinnovato in vista delle festività.

Per l’amministrazione, l’iniziativa rientra nelle attività di solidarietà e inclusione sociale e coinvolge cittadini, attività commerciali e istituzioni in un progetto rivolto alle famiglie in difficoltà. La partecipazione di chi acquista un regalo, la disponibilità del punto di raccolta e il lavoro degli uffici comunali concorrono allo stesso obiettivo, quello di offrire un dono di Natale ai più piccoli. Con la nuova edizione, Bastia Umbra ripropone a livello locale la formula promossa da Assogiocattoli, a partire da un gesto che si può compiere durante gli acquisti per le feste.