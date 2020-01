Grande successo per la prima edizione del Capodanno di Bastia in Piazza

Grande successo per la prima edizione del Capodanno di Bastia in Piazza, evento promosso ed organizzato da Ente Palio de San Michele e PaliOpen. Capodanno sold-out in piazza Mazzini a Bastia Umbra, dove migliaia di rionali (e non) hanno salutato l’arrivo del 2020 con una splendida serata ispirata ai valori del Palio de San Michele. L’evento, promosso e organizzato da Ente Palio de San Michele e PaliOpen, è iniziato nel tardo pomeriggio con un aperitivo di benvenuto ed è proseguito all’interno di una tensostruttura di 200 metri quadri, riscaldata ed allestita per l’occasione. Il cenone, con animazione per bambini, è stato caratterizzato dalla presenza di Radio MAX ENERGY – MAX RADIO che ha allietato gli ospiti fino allo scoccare della mezzanotte.

Al countdown finale fuochi d’artificio e brindisi per tutti! La festa è proseguita fino alle 3 della notte con il DJ set degli Armando Bros che hanno offerto al pubblico un’accurata selezione delle hit più glamour degli anni ’90 e ’00, condite da una sana dose di trash! Coinvolgimento e aggregazione ma, soprattutto, sano divertimento!

Federica Moretti, Presidente dell’Ente Palio, ha celebrato la serata: “È stato un successo strepitoso, considerando anche che è stato il primo Capodanno in Piazza nato all’insegna del Palio. A nome di tutto il Consiglio Direttivo dell’Ente Palio, ringrazio sinceramente tutte le persone che ci hanno dato fiducia, partecipando attivamente all’evento. In Piazza c’erano persone di tutte le generazioni che sono rimaste fino a tarda notte con la voglia di far festa! Si è visto il riscontro di una comunità che ha testimoniato ancora una volta come il Palio de San Michele rappresenti il collante sociale della nostra città. Quando il Palio si muove, Bastia si accende. Che sia di auspicio per un fantastico 2020!”