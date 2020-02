Gruppo Giovanile di Costano: Simone Bordichini confermato presidente

COSTANO – Simone Bordichini è presidente del Gruppo Giovanile di Costano per il terzo mandato consecutivo. La comunicazione ufficiale è stata data sabato, 22 febbraio 2020, durante una cena annuale, alla quale ha partecipato anche l’amministrazione di Bastia Umbra, con il sindaco Paola Lungarotti e l’assessore Daniela Brunelli.

Il nuovo consiglio direttivo, che resterà in carica fino al 2022, oltre al presidente Simone Bordichini, è composto da Marco Felici (vicepresidente), Chiara Lunghi (segretaria) che succede a di Michela Migliosi. Armando Meschini e Simone Mattia saranno i cassieri, i consiglieri Damiano Caccinelli, Luca Belli, Massimo Cristofani ed Enrico Ciotti.

Il Gruppo Giovanile di Costano è ormai storico e noto a tutti, poiché si adopera, oltre al coordinamento della Sagra Della Porchetta, in moltissime attività pro-paese. Il presidente durante la cena, anticipata dalla benedizione di Padre Stefano, ha ricordato il prossimo appuntamento della sagra che sarà dal 21 al 30 agosto 2020.

“Ringrazio tutti quelli che quotidianamente ci danno una mano, sono parte di Costano – ha detto il presidente Bordichini. Voglio ricordare Monia Brozzetti, una ragazza scomparsa qualche giorno fa che aveva iniziato il suo percorso con il Gruppo Giovanile e Augusto Lunghi che ci ha lasciati qualche anno fa”.

Bordichini ha comunicato le novità della prossima sagra della porchetta, si saranno dei piccoli cambiamenti. Il programma definitivo sarà ufficializzato nei prossimi mesi. Ricordando la possibilità di aderire al Gruppo Giovanile, ha dato appuntamento al prossimo incontro.

Il sindaco Lungarotti e l’assessore Brunelli hanno ringraziato tutti per grande impegno durante i giorni della festa, evidenziando i sacrifici che si fanno per organizzare una manifestazione di questa portata, gli errori, ma anche le soddisfazioni. Il primo cittadino, nel ribadire l’impegno da parte dell’amministrazione comunale al gruppo giovanile e alla sagra della porchetta, ha ricordato tutti i progetti messi in campo dal comune per il territorio, non solo per Bastia Centro, ma anche alle frazioni, Costano compresa.