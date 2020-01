Il 5 e il 6 gennaio in Piazza Mazzini torna il CiclOtto la giostra ecologica

Il CiclOtto è una giostra a pedali “un momento di gioco per volare insieme verso le infinite possibilità della vita” dice Michele Fortunato che con allegria diverte i bambini insegnando loro che si può giocare insieme rispettando e amando la natura. “Pedalo, interagisco e gioco con i bambini, con gli strumenti della giocoleria in un microambiente evocativo dove propongo i colori, le forme e suoni della natura…

Il CiclOtto è un progetto per la diffusione di pratiche sostenibili: è il frutto e il soggetto con cui cerco di comunicare un messaggio di fiducia per il futuro, secondo i principi di conservazione e di amore per la natura che ci ospita e ci nutre… l’idea nasce negli anni in cui ho sviluppato un interesse per la comunicazione e l’interazione tra l’uomo e l’ambiente” ha scritto sulla sua pagina Facebook, una giostra che Michele fa muovere mentre parla con i bambini e con il pubblico. Vicino alla giostra coloratissima c’è un cartello.

“E’ una giostra che gira perché la rotazione rende vitale l’acqua di cui siamo composti, abbiamo scelto di farla girare in senso antiorario per infondere ai bambini gioia, serenità e pace…”. Il “Natale splende a Bastia” perché una città bella deve essere una città vivibile.