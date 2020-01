Incendio a Bastiola, attimi di panico per fiamme in un casotto

Attimi di panico a Bastiola di Bastia Umbra per un incendio scoppiato all’interno di un casotto esterno a una abitazione, sembra adibito a cucinino. Un fumo nero densissimo si è sprigionato da questo spazio, in via Venanzio Gabriotti, a due passi da un noto supermercato.

A dare l’allarme una vicina di casa, poco prima le ore 14 di oggi, perché in quel momento non c’era nessuno dei proprietari.

Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi che hanno immediatamente domato le fiamme. Sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Assisi, al seguito del tenente colonnello, Marco Vetrulli. L’incendio è sotto controllo.