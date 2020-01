Ludoteca Comunale organizza un’animazione territoriale

Venerdì 3 gennaio alle 15.30, la Ludoteca Comunale organizza un’animazione territoriale anche in occasione della Befana. Giochi, calze, e tanti dolcetti, coloreranno questo pomeriggio insieme per chiudere con gioia le festività natalizie. Presso la tensostruttura in Piazza Mazzini a Bastia Umbra, laboratori creativi e animazione a cura della Ludoteca Comunale “G. Rodari” e Coop. ASAD. Gli educatori e le educatrici della Ludoteca aspettano tanti bambini per giocare insieme, per aspettare la Befana. Evento a cura dell’Assessorato ai Servizi Sociali e del Settore Cultura