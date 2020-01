Orientamento scolastico, Ipsc Bastia Umbra, accoglie genitori e studenti

BASTIA UMBRA – Tutto pronto all’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di Bastia Umbra per la festosa giornata dell’open day. Sabato 11 gennaio 2020 dalle 15 alle 18 la storica sede di Viale Giontella apre le proprie porte ai genitori e agli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio che si apprestano a scegliere la scuola superiore. Per l’occasione studenti e professori accoglieranno i ragazzi con tante divertenti attività laboratoriali, visite guidate all’istituto e momenti di convivialità. Tutti sono invitati a respirare il clima di accoglienza e collaborazione dell’ IPSC di Bastia Umbra oltre che a valutare la ricca offerta formativa di una scuola che da sempre assicura ai propri alunni un brillante futuro sia dal punto di vista professionale che umano. Da anni l’Istituto professionale per i Servizi Commerciali di Bastia si colloca tra le migliori scuole della provincia di Perugia in termini di neo-diplomati che trovano lavoro in tempi brevi (fonte: Fondazione Agnelli). Questo risultato è frutto sia della stretta e consolidata collaborazione tra la scuola e le aziende, sia di una didattica fortemente innovativa, pronta a recepire le richieste provenienti dal tessuto economico locale.

Tra le attività proposte durante l’open day la lotteria con l’estrazione di simpatici gadget e il gioco “Faccio economia e… vado in vacanza”, un’attività ludica che stimola all’apprendimento dell’economia applicandola a situazioni concrete. Un’attività che rispecchia le metodologie di insegnamento che vengono attuate nelle diverse discipline mirate ad un’attenzione particolare per il metodo di studio, alle capacità del singolo e ad un’interazione positiva e proficua tra ragazzi e professori.

Chi ha frequentato il Polo-Bonghi sa che gli studenti sono protagonisti del proprio percorso educativo: guidati da docenti attenti a promuoverne motivazione e autostima, acquisiscono capacità e competenze necessarie per affrontare consapevolmente il proprio futuro, sia che decidano di inserirsi nel mondo del lavoro, sia che proseguano gli studi.

Grande spazio viene riservato ai percorsi di Alternanza scuola-lavoro: lunghi periodi in cui gli alunni vengono ospitati per fare pratica all’interno di aziende e studi professionali con i quali l’Istituto vanta una lunga e consolidata collaborazione. Punto di forza dell’Istituto sono inoltre gli ambienti di apprendimento realizzati secondo i più moderni criteri della didattica. Laboratorio informatico aule polivalenti e ricreative, ampia biblioteca, laboratorio linguistico, laboratorio mobile con tablet a disposizione di ciascun alunno, adiacente Palazzetto dello Sport, oltre che un rinnovato e più confortevole giardino esterno, sono alcuni degli spazi in cui alunni e docenti svolgono quotidianamente le attività, un contesto particolarmente favorevole al processo di insegnamento-apprendimento.

Risalta, nella scuola, la grande attenzione riservata alla dimensione internazionale: allo studio di due lingue straniere (Inglese e Francese) si accompagnano la possibilità di conseguire a costi contenuti e con il sostegno dei docenti certificazioni linguistiche (DELF e PET) e l’occasione di svolgere vacanze studio e tirocini formativi post-diploma in altri Paesi Europei.

L’IPSC di Bastia Umbra propone, inoltre, percorsi di approfondimento, progetti e attività relativi a società sportive, A.S.D. e promozione pubblicitaria per andare incontro alle esigenze del territorio dove sono ancora in crescita le professioni legate all’amministrazione, alla finanza, al marketing e alla vendita.

I docenti e tutto il personale del “Polo-Bonghi” aspettano famiglie e studenti presso la sede di Viale Giontella a Bastia Umbra sabato 11 gennaio 2020 dalle 15 alle 18 per un pomeriggio ricco di divertimento e tante attività alla scoperta della scuola .