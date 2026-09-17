Perdita d’acqua in via Chiascio a Bastia, cittadini esasperati da giorni

Segnalazioni da una settimana, acqua ancora lungo la via

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra, perdita d’acqua segnalata da circa una settimana in via Chiascio, davanti all’area dell’Arco di Sant’Angelo. I cittadini hanno inviato foto e video alla redazione e chiedono un intervento dopo ripetute segnalazioni.

BASTIA UMBRA – Acqua che continua a fuoriuscire e a scorrere lungo via Chiascio, a Bastia Umbra, nella zona indicata dai cittadini come quella di fronte all’Arco di Sant’Angelo e nei pressi della Pasticceria Mela. La segnalazione è arrivata in redazione accompagnata da foto e video realizzati nelle ore serali, dai quali si vede una quantità d’acqua presente sull’asfalto e raccolta in alcuni avvallamenti della strada. Secondo quanto riferito dai residenti, la situazione andrebbe avanti da venerdì scorso, quindi da circa una settimana.

Acqua sulla strada da diversi giorni

Le immagini inviate mostrano la carreggiata bagnata in più punti, con ristagni e un evidente flusso d’acqua lungo il margine della strada. Chi ha contattato la redazione riferisce che la problematica sarebbe stata già segnalata agli uffici competenti, senza però avere finora riscontri risolutivi. La situazione sta provocando crescente esasperazione tra alcuni residenti, soprattutto perché l’acqua continuerebbe a fuoriuscire senza che sia ancora chiaro il punto preciso del guasto.

Attesa per un intervento

La richiesta dei cittadini è che venga effettuato un controllo per individuare l’origine della perdita e ripristinare la situazione.