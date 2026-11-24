Il 6 e 7 dicembre, da Bastiola al Teatrino di Piazza Mazzini

📌 FLASH NEWS – Il 6 dicembre a Bastia Umbra la processione di San Nicola partirà alle 17.30 dalla chiesa al Ponte di Bastiola. Il 7 dicembre, alla stessa ora, il Focaraccio della Madonna nella piazza accoglierà le fascine e i desideri scritti dai bambini.

La processione di San Nicola e il Focaraccio della Madonna apriranno due giornate dedicate alle origini di Babbo Natale a Bastia Umbra. Gli appuntamenti, in programma domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2026, fanno parte di «Natale 2026 – Il Villaggio delle Storie». A unire le due iniziative saranno i bambini, coinvolti nella preparazione delle lanterne, nel corteo e nel rito conclusivo del fuoco.

Domenica la messa e la processione da Bastiola

Il primo appuntamento sarà alle 16.30 nella Chiesa di San Nicola al Ponte di Bastiola. Durante la messa saranno benedette le lanterne che i bambini hanno realizzato a scuola. Alle 17.30 partirà la processione, guidata dalla figura di San Nicola. I bambini sfileranno con costumi e trucchi da angeli e diavoletti.

Lungo il tragitto il corteo incontrerà la barca di San Nicola, un diavolo sui trampoli e una farfalla luminosa dalle sembianze di un angelo. Le apparizioni teatrali accompagneranno i partecipanti fino alla Casa di Santa Claus, allestita al Teatrino di Piazza Mazzini. Le porte della casa resteranno chiuse fino al giorno dell’Immacolata.

All’arrivo, i bambini lasceranno le lanterne e riceveranno una fascina di legno e un foglietto. Su quel foglio potranno scrivere il desiderio da portare all’appuntamento del giorno seguente. La consegna segnerà la fine del corteo e darà ai partecipanti il materiale per il rito di lunedì.

Lunedì il Focaraccio della Madonna

Il 7 dicembre, dalle 17.30, la piazza di Bastiola ospiterà il tradizionale Focaraccio della Madonna. Le fascine distribuite al termine della processione e i foglietti con i desideri saranno affidati alle fiamme. Il gesto avrà un valore simbolico e sarà accompagnato dall’auspicio che i desideri dei bambini possano avverarsi.

Il passaggio dalle lanterne al fuoco scandirà il racconto ideato per le famiglie. Il programma accosterà la celebrazione religiosa e la tradizione popolare di Bastiola a scene teatrali che accompagneranno i più piccoli alla scoperta della figura di San Nicola e del suo legame con Babbo Natale.

Le associazioni, la scuola e la parrocchia

Le due iniziative sono curate dall’Associazione «Sei de la Bastiola… SI!», in collaborazione con la Parrocchia di San Marco, la Scuola primaria XXV Aprile e l’Amministrazione comunale di Bastia Umbra. L’animazione teatrale è affidata ad Accademia Creativa, con la direzione artistica di Luca Sargenti.