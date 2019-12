Resoconto del Consiglio Comunale 23 dicembre 2019

Il 23 dicembre dalle ore 18.30 si è svolto l’ultimo Consiglio Comunale dell’anno ed è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022.

L’approvazione entro il 31 dicembre, oltre ad evitare “l’esercizio provvisorio”, permette di avviare l’iter dei molti investimenti che sono stati programmati nel Bilancio di Previsione per oltre 9 milioni di euro.

Particolare attenzione è stata riservata al settore sociale, alle politiche scolastiche, alla valorizzazione della Scuola di Musica Comunale introducendo la riduzione della quota di iscrizione annuale per il secondo figlio, alla realizzazione dell’impianto sportivo di XXV Aprile, al restauro dell’arco di Sant’Angelo, alla manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi comunali, degli impianti sportivi, degli spazi rionali. Questi sono solo alcuni degli obiettivi per cui l’Amministrazione Comunale dopo una attenta spending review, pur di fronte ad una significativa restrizione delle risorse a disposizione, oltre a garantire la prosecuzione degli impegni economici già in atto, ha approvato più di nove milioni di euro di investimenti per l’anno a venire.

Nelle comunicazioni il Sindaco Paola Lungarotti ha dato lettura degli interventi per la manutenzione straordinaria per gli impianti sportivi e cimiteri con un prelievo dal Fondo di Riserva.

Si è resa necessaria infatti la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di Costano in via Amendola e presso il cimitero di Bastia Umbra per le infiltrazioni d’acqua sopraggiunte a causa del maltempo di questi giorni. Per la Commissione Comunale per i diritti degli animali di cui il Sindaco è Presidente sono stati votati il consigliere Gianluca Ridolfi per la maggioranza e Ramona Furiani per la minoranza.

In sede consiliare è stato approvato inoltre il piano triennale 2020/2022 delle valorizzazioni ed alienazioni del patrimonio immobiliare. Sempre nel Bilancio di Previsione sono state prese in esame l’addizionale comunale all’IRPEF, aliquota e soglia di esenzione per l’anno 2020, la componente tributaria IMU e TASI e le detrazioni per l’anno 2020, il regolamento per l’Imposta Unica Comunale.