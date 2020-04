Rifiuti, la raccolta dedicata per chi risulta positivo al virus

Gesenu, come prevede l’ordinanza regionale, ha attivato il servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti per le persone risultate positive al Coronavirus e destinatari dell’ordinanza sindacale di quarantena obbligatoria. Gli operatori Gesenu consegneranno agli interessati il necessario per conferire i rifiuti in maniera corretta, insieme alle istruzioni dettagliate e al calendario di ritiro che prevede due passaggi a settimana. Per il resto dei cittadini nulla è cambiato rimangono valide le indicazioni già in vigore da anni e confermate con i nuovi calendari 2020 che sono in distribuzione a mezzo servizio postale.