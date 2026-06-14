Volley Academy Bastia sul podio nazionale Under 12 CSI

Bronzo a Policoro per le giovani atlete umbre

Grande risultato per la Volley Academy Bastia che chiude le Finali Nazionali CSI Sport & Go di Policoro, in provincia di Matera, conquistando una prestigiosa medaglia di bronzo nella categoria Under 12.

La formazione bastiola ha centrato il terzo posto nazionale superando nella finale per il podio la Partenope Napoli con il punteggio di 2-0. Un successo ottenuto al termine di una gara combattuta, soprattutto nel primo set, concluso sul 27-25, prima di chiudere il secondo parziale sul 25-19 e assicurarsi così un posto tra le migliori squadre d’Italia.

Il risultato rappresenta il coronamento di un percorso di alto livello che ha visto la squadra umbra protagonista per tutta la manifestazione nazionale. Dopo aver sfiorato l’accesso alla finale per il titolo, fermata in semifinale dall’Augusta Pallavolo Siracusa, poi laureatasi campione d’Italia, la Volley Academy Bastia ha saputo reagire con determinazione, conquistando una vittoria che vale un posto sul podio nazionale.

La cerimonia di premiazione ha celebrato il traguardo raggiunto dalle giovani atlete, chiamate a rappresentare con orgoglio Bastia Umbra e l’intera regione Umbria davanti alle migliori realtà pallavolistiche del Paese. Un momento particolarmente emozionante per la squadra, salita sul podio nazionale dopo giorni di gare e confronti con le formazioni più competitive del panorama giovanile CSI.

La società ha voluto condividere il successo ringraziando tutte le persone che hanno contribuito al percorso delle ragazze. Un pensiero speciale è stato rivolto al tecnico Mirco Giappesi, ai dirigenti accompagnatori, ai genitori e alle compagne di squadra rimaste a casa che hanno sostenuto il gruppo durante tutta la manifestazione.

Non è mancato anche un messaggio di incoraggiamento per Matteo Morettoni, assente alla competizione perché impegnato con gli esami di maturità, a cui la società ha rivolto un caloroso augurio.

Il bronzo conquistato a Policoro conferma la qualità del lavoro svolto dalla Volley Academy Bastia nel settore giovanile e rappresenta un risultato di grande prestigio per la pallavolo umbra. Un traguardo che premia l’impegno quotidiano di atlete, tecnici e famiglie e che consegna alla società un posto d’onore tra le eccellenze nazionali della categoria Under 12.

Per le giovani pallavoliste di Bastia Umbra resta la soddisfazione di aver scritto una pagina importante della propria stagione sportiva, chiudendo l’avventura tricolore con una medaglia al collo e il titolo di terza squadra d’Italia.