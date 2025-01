A Bastia Umbra un evento in memoria di Achille Castiglioni

Il 2025 è stato l’anno in cui la figura di Achille Castiglioni, uno dei più celebri designer italiani, è stata ricordata durante un evento speciale tenutosi presso la sede di DEA Illuminazione a Ospedalicchio di Bastia Umbra. L’evento intitolato “A conversation with Giovanna Castiglioni” ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore e appassionati di design, che hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mondo del grande maestro. La conversazione è stata guidata dalla figlia di Castiglioni, Giovanna Castiglioni, che ha raccontato il pensiero e il metodo che hanno fatto di suo padre una figura di riferimento internazionale nel mondo del design, in particolare nell’ambito dell’illuminazione e dell’arredamento.

L’evento ha avuto luogo in uno showroom che ha ospitato numerosi oggetti, disegni e fotografie tratte dal Museo Studio Castiglioni di Milano, dove si conserva e si studia l’opera di Achille Castiglioni attraverso la Fondazione Castiglioni. Oggetti iconici come le lampade Arco, Taccia, Parentesi e Snoopy, ma anche il cucchiaio Sleek e l’interruttore Rompitratta – un pezzo di design particolarmente significativo per Giovanna, che lo porta sempre come collana – sono stati esposti al pubblico. L’evento ha permesso a tutti di riscoprire la filosofia di Achille Castiglioni, caratterizzata dalla curiosità, dall’ironia e dalla capacità di trasformare oggetti anonimi in veri e propri pezzi di design.

Giovanna Castiglioni, in occasione dell’evento, ha spiegato come il metodo Castiglioni si basasse sulla curiosità e sulla ricerca costante di nuove ispirazioni, anche nei dettagli più piccoli e apparentemente insignificanti. Ha raccontato di come il suo studio, dove è ancora possibile scoprire oggetti e progetti inediti del padre, sia un luogo ricco di sorprese, fonte di continua innovazione. “In studio ci sono ancora tantissime cose che possiamo rieditare”, ha dichiarato Giovanna, “un lavoro che portiamo avanti con mio fratello Carlo, cercando di mantenere viva la memoria di Achille Castiglioni”.

Il progetto della Fondazione e del lavoro di riedizione degli oggetti è visto come un modo per tramandare l’eredità di un designer che ha segnato il panorama del design industriale e che continua a ispirare nuove generazioni. L’interruttore Rompitratta, che Giovanna porta al collo, rappresenta per lei un simbolo: “Accendere le idee e trasmettere le giuste energie” è la missione che porta avanti oggi, cercando di ‘accendere’ la curiosità e la passione per il design nelle persone.

Francesco Franchi, uno dei protagonisti dell’evento, ha spiegato che l’invito a Giovanna è stato un gesto voluto con grande affetto e stima. “Non si trattava solo di invitare una professionista del settore, ma una persona che ha vissuto a stretto contatto con il padre, portando avanti il suo lavoro e la sua visione”. Per DEA Illuminazione, l’evento ha avuto un significato particolare, legato all’idea che la luce non è solo un elemento funzionale, ma in grado di suscitare emozioni, facendo parte di una più ampia cultura del design che deve essere accessibile a tutti.

L’incontro ha visto DEA Illuminazione come un punto di riferimento per la diffusione della cultura del design, con uno showroom che non è solo un luogo di commercio, ma un vero e proprio spazio di incontro e condivisione di idee. L’evento ha dimostrato quanto il design, nella sua forma più genuina e accessibile, possa arricchire la vita quotidiana delle persone, ispirando anche chi non è direttamente coinvolto nel settore. Il design, secondo i protagonisti dell’incontro, deve essere per tutti, un patrimonio che va oltre le dimensioni del mercato e che arricchisce la cultura visiva e sensoriale collettiva.