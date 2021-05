Acquista, risparmia e sostieni, continuano le promozioni con Ama Bastia

Acquista, risparmia e sostieni per fare rete nella nostra città con la speciale coupon card “Ama Bastia”. La piattaforma, la vetrina virtuale promossa dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra in collaborazione con Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Fipe e Ente Palio de San Michele per sostenere le attività del territorio. Tutte le promozioni dei negozi aderenti su www.amabastia.it, Fb Ama Bastia e Instagram @amabastia. Con la Coupon card ancora tante promozioni. Ma Ama Bastia non è soltanto un grande centro commerciale a cielo aperto, è una comunità virtuale di cittadini e cittadine, di scuole e associazioni che racconta ed ha raccontato la nostra città, esprimendo emozioni e amore con parole, video e foto costruendo un ponte tra passato e futuro.