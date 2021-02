Abbattimento alberi chiuso tratto via Roma, dal 23 25 febbraio 2021

Sarà chiuso al traffico, dal 23 al 25 febbraio il tratto di strada dalla rotatoria in Via Vittorio Veneto alla rotatoria di Via Firenze, angolo Via della Rocca, dalle 8.30 alle 18.00. Il divieto di transito è dovuto ai lavori di abbattimento alberature pericolose del Centro San Michele.