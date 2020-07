Agevolazione Tari a Bastia Umbra, utenze non domestiche

Si è tenuto, presso la sede comunale, un incontro della Giunta con le Associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, Fipe, CNA), presente il responsabile del settore tributi Dott. Sergio Cavallucci, nel quale è stata presentata e condivisa la proposta dell’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore al Bilancio, Attività economiche e produttive d.ssa Valeria Morettini, volta a riconoscere una apposita agevolazione sulla tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), applicabile per l’anno 2020, volta a fornire risposta alle numerose attività presenti nel territorio comunale che hanno subito effetti economici negativi in seguito all’emergenza COVID-19.

La regolamentazione è stata presentata al gruppo di maggioranza e verrà proposta al prossimo Consiglio Comunale; consiste nel confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI del 2019, prorogando le date di pagamento in 3 rate a cadenza trimestrale, a cui applicare una riduzione della quota variabile del tributo per le molte attività penalizzate dagli effetti della crisi sanitaria ed economica che sarà direttamente applicata d’ufficio negli avvisi di pagamento di prossima emissione, e modulata in base alla categoria di attività svolta.

L’Amministrazione ha scelto di non gravare sulle aziende con l’onere della presentazione di domande e/o autocertificazioni da compilare con dati non sempre facili da reperire, ma ha optato per una modalità diretta e semplificata per riconoscere l’agevolazione.

Tali riduzioni comporteranno per le utenze non domestiche beneficiarie risparmi medi del 12% fino ad un massimo del 35% e verranno coperte con entrate proprie del bilancio comunale per uno stanziamento previsto di circa 240.000,00 euro. Qualora dal Governo o dalla Regione ci arriveranno ulteriori risorse destinate a questo, l’Amministrazione si attiverà immediatamente per la loro ripartizione a vantaggio dei contribuenti.