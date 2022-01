Bastia Differenzia: al via lunedì 24 Gennaio 2022 il nuovo servizio di Ecoisole Informatizzate

Al via lunedì 24 Gennaio 2022 il nuovo servizio di Ecoisole Informatizzate a Bastia Umbra e nel borgo di Costano, attuato dal gestore del servizio GEST/Gesenu in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra e riguardante esclusivamente le zone attualmente servite dal sistema dei mastelli “porta a porta”, utenze domestiche.

Pertanto, i residenti nelle zone suddette, a partire dal 23 Gennaio 2022 non dovranno più esporre i propri mastelli o contenitori su suolo pubblico ma potranno conferire presso tutte le Ecoisole le seguenti tipologie di rifiuto: Secco Residuo, Plastica e Metalli, Carta, Frazione Organica. Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti in vetro restano attive le campane stradali già presenti sul territorio.

Per quanto riguarda invece la categoria di utenze non domestiche HORECA (Hotel, Bar, Ristoranti, Alimentari, Enti e Scuole) il servizio di raccolta avverrà̀ mediante l’utilizzo di contenitori chiusi a chiave con serratura.

Prima dell’avvio del servizio è importante che tutti gli utenti intestatari della TA.RI. residenti nelle zone servite dal sistema di mastelli denominato “porta a porta” (solo loro, non gli abitanti di tutte le altre zone della città dove questo sistema non e’ in uso) ritirino la specifica tessera magnetica necessaria al conferimento dei rifiuti presso le Ecoisole informatizzate. Per il ritiro della tessera è stato da tempo aperto un ufficio presso i locali comunali di Via Cesare Battisti (ex uffici Settore Edilizia) che resterà in funzione fino al 29 gennaio 2022 nei seguenti giorni e orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00, Sabato 10.00 – 15.00.

Chi non riuscirà a recarsi all’ufficio preposto entro il 29 Gennaio, potrà comunque ritirare la tessera presso lo sportello Gest URP sito nel palazzo comunale in piazza Cavour, a Bastia Umbra, nei seguenti giorni e orari di apertura: Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Ricordiamo che la modifica di servizio è stata progettata al fine di superare alcune criticità riscontrate, legate al rispetto degli orari e del calendario di conferimento dei rifiuti, oltre che di miglioramento del decoro urbano. Con questa nuova modalità, infatti, i cittadini potranno conferire i rifiuti liberamente, senza vincoli di orario e di calendario, previo utilizzo della tesserina magnetica, necessaria per poter utilizzare le ecoisole.

Per conoscere il posizionamento delle Ecoisole basterà consultare il sito www.gesenu.it nella sezione dedicata al Comune di Bastia Umbra dove i cittadini troveranno una mappa interattiva con tutte le postazioni geolocalizzate.

Gli utenti che per criticità personali o disabilità non potessero accedere alle ecoisole potranno richiedere il mantenimento del servizio “porta a porta”, previa presentazione di una istanza sul modulo che sarà disponibile presso lo sportello Urp Gesenu.

L’Amministrazione Comunale specifica che postazioni e modalità del servizio non vogliono essere definitive ma che in questa prima fase di utilizzo delle ecoisole si raccoglieranno le eventuali criticità per poi apportare cambiamenti se opportuni..