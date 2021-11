Bastia Differenzia: arrivano le ecoisole informatizzate

e cambia il servizio nel capoluogo di Bastia Umbra e nel borgo di Costano

L

a modifica avrà inizio ufficialmente il 24 Gennaio 2022: in questo modo i cittadini potranno conferire i rifiuti liberamente, senza vincoli di orario e di calendario. Arrivano le ecoisole informatizzate a Bastia Umbra. Il gestore del servizio GEST/Gesenu in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra attueranno infatti a Bastia Umbra e nel borgo di Costano una modifica del servizio di raccolta per agevolare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con l’installazione di ulteriori 26 Ecoisole informatizzate per la raccolta differenziata.

Il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti mediante Ecoisole informatizzate sostituirà l’attuale servizio di raccolta differenziata domiciliare con mastelli e contenitori ed interesserà le utenze domestiche e non domestiche di Bastia Umbra e di Costano.

Per quanto riguarda invece la categoria di utenze non domestiche HORECA (Hotel, Bar, Ristoranti, Alimentari, Enti e Scuole) il servizio di raccolta avverrà mediante l’utilizzo di contenitori chiusi a chiave con serratura. Tale progetto sarà funzionale al superamento di alcune criticità riscontrate, legate al rispetto degli orari e del calendario di conferimento dei rifiuti, oltre che al miglioramento del decoro urbano. Con questa nuova modalità, infatti, i cittadini potranno conferire i rifiuti liberamente, senza vincoli di orario e di calendario.

Il nuovo servizio avrà inizio ufficialmente il 24 Gennaio 2022 e prima del suo avvio, è importante che tutti gli utenti intestatari della TA.RI. ritirino la specifica tessera magnetica necessaria al conferimento dei rifiuti presso tutte le Ecoisole informatizzate. Per il ritiro della tessera verrà aperto uno stand specifico nell’ufficio Comunale di Via Cesare Battisti (ex uffici Settore Edilizia) dal 29 novembre 2021 al 29 gennaio 2022 nei seguenti giorni e orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00, Sabato 10.00 – 15.00.

Con il cambio di servizio, cesserà il sistema di raccolta domiciliare: pertanto gli utenti non dovranno più esporre i propri mastelli o contenitori su suolo pubblico ma potranno comodamente conferire presso tutte le Ecoisole le seguenti tipologie di rifiuto: Secco Residuo, Plastica e Metalli, Carta, Frazione Organica. Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti in vetro restano attive le campane stradali già presenti sul territorio.

Per conoscere il posizionamento delle Ecoisole basterà consultare il sito www.gesenu.it nella sezione dedicata al Comune di Bastia Umbra dove i cittadini troveranno una mappa interattiva con tutte le postazioni geolocalizzate.

In vista di questo importante cambiamento sono state organizzate due assemblee pubbliche che si terranno:

– MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE alle ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale di Costano in via Duilio Lunghi.

– GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE alle ore 21.00 presso il Centro San Michele di Bastia in via Roma.

Gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid: per partecipare i cittadini dovranno essere muniti di mascherina e green pass.

Inoltre, i cittadini interessati dalla modifica riceveranno nei prossimi giorni una lettera contenente il materiale esplicativo direttamente al proprio indirizzo di residenza.