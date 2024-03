Caccia Village 2024, a Bastia Umbra, rivoluziona esperienza cacciatore moderno

Caccia Village, il punto d’incontro annuale per gli appassionati e i professionisti della caccia del centro e sud Italia, aprirà le sue porte dall’11 al 13 maggio a Bastia Umbra, promettendo un’edizione ricca di novità e attenta alle esigenze del cacciatore moderno. Andrea Castellani, patron dell’evento, sottolinea l’importanza di rimodellare la fiera per mettere al centro la pratica della caccia e le necessità del cacciatore. La struttura dei tre padiglioni espositivi, divisi per settori merceologici, favorirà una visita più fluida e personalizzata, consentendo ai visitatori di trovare facilmente le aziende e i prodotti di loro interesse.

Caccia Village 2024 non si limiterà a offrire una esposizione delle ultime tendenze nel settore venatorio, ma proporrà anche un’esperienza unica ai visitatori, con nuove aree pensate per garantire comfort e servizi di alto livello. Tra le novità, spiccano la cigar room per la degustazione guidata del Sigaro del Cacciatore, la nuova “WoodLounge” con area stampa e zona relax, e un’ampia proposta di cibo selvaggio. Inoltre, la fiera includerà una parte formativa curata da Editoriale C&C, con corsi gratuiti condotti dai massimi esperti di settore, mirati alle richieste dei cacciatori.

Il pacchetto Customer Care, prenotabile online, sarà disponibile per soddisfare le esigenze dei cacciatori più esigenti, offrendo un’esperienza personalizzata con benefici esclusivi durante la permanenza in fiera. Il grande successo riscontrato nella prevendita di questo servizio conferma l’interesse del pubblico per una tale personalizzazione.

Caccia Village 2024 non si limita a guardare al futuro della caccia, ma celebra anche la cultura venatoria e la tradizione, con spazi dedicati alla storia, alla letteratura e all’arte legate alla caccia. L’evento si propone quindi come un ponte tra il passato e il futuro del settore, valorizzando le radici profonde della pratica venatoria e promuovendo il suo rinnovamento continuo. Come afferma Andrea Castellani, il claim di Caccia Village 2024 è “PIU’ CACCIA, PIU’ GIOVANI, PIU’ NATURA, PIU’ FUTURO”, riflettendo l’impegno della fiera nel definire una nuova era per la caccia, sia per le generazioni attuali che per quelle future.