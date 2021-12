Decoro urbano, installazione di nuovi cestini e ampliamento delle zone

Sono stati implementati i cestini porta rifiuti nel territorio comunale di Bastia Umbra, ampliando le aree di installazione, riutilizzando quelli in ottime condizioni e sostituendo quelli danneggiati con 35 nuovi, per il costo totale di euro 42.000 cofinanziato dall’A.U.R.I, Autorità umbra per rifiuti e idrico.

Fonte: Comune di Bastia Umbra

I nuovi cestini porta rifiuti sono contenitori per una corretta raccolta differenziata così come previsto nella progettualità dei Comuni umbri in materia ambientale ed in particolare nei temi della riduzione dei rifiuti, della raccolta differenziata e più in generale della diffusione delle buone pratiche riguardanti l’ambiente.