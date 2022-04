Chiama o scrivi in redazione

I Complimenti del Sindaco e dell’Amministrazione alle classi premiate nel progetto ambientale Roarr! Risparmia, ricicla… ruggisci!

I Complimenti da parte del Sindaco Paola Lungarotti, dell’Assessore alle Politiche scolastiche Daniela Brunelli, da tutta l’Amministrazione alle classi lC,1Be1D della scuola primaria XXV Aprile di Bastia Umbra per essere state premiate al progetto ambientale di Estra realizzato in collaborazione con Straligut, “Roarr! Risparmia, ricicla… ruggisci!”.

Ufficio stampa Comune di Bastia

Congratulazioni ai bambini, alla Dirigente Professoressa Monica Barbanera, alle insegnanti e agli insegnanti, alle famiglie per la partecipazione, il risultato raggiunto e il bellissimo percorso educativo intrapreso di educazione e rispetto dell’ambiente. Un progetto che ha coinvolto quasi 5.000 bambini, più di 200 classi di scuole primarie di Marche, Toscana e Umbria in una gara ecologica, una caccia al tesoro di azioni amiche dell’ambiente, dal risparmio energetico alla mobilità sostenibile, dalla raccolta differenziata alla sana alimentazione. L’obiettivo dei bambini era scattare foto di “eco” azioni e caricarle negli album digitali sul sito www.roarr.it, uno per classe. Anche i premi sono speciali, a base di teatro digitale.