Installazione eco-compattatori, Pd e M5s sollecitano la Giunta

Nella seduta del consiglio comunale dell’11 febbraio 2020 è stata approvata la mozione del Movimento 5 Stelle che proponeva l’installazione di eco-compattatori che in molte nazioni d’Europa sono presenti da svariati decenni e che stanno iniziando a vedersi anche in alcune città e centri commerciali italiani. Tali macchine permettono la corretta differenziazione e soprattutto una significativa riduzione del volume dei rifiuti conferiti, che in tal modo acquisiscono maggior valore presso i centri di raccolta.

Queste macchine inoltre costituiscono un incentivo premiante per il cittadino, poiché forniscono, a chi le utilizza un buono sconto. Il commercio locale che volesse aderire all’iniziativa, ne trarrebbe vantaggio in termini di un incremento degli acquisti presso la propria attività. Sollecitati da alcuni commenti sui Social da parte di cittadini bastioli come consiglieri del M5S e del PD abbiamo ritenuto indispensabile sollecitare con un’interrogazione l’amministrazione comunale per conoscere lo stato di attuazione di un progetto che aveva trovato il pieno sostegno del sindaco Paola Lungarotti.

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

Gruppo Consiliare PD