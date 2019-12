Isola Ecologica sarà chiusa il 25, 26 dicembre e 1 Gennaio

Il Centro di Raccolta comunale, Isola Ecologica sarà chiuso nei giorni 25 e 26 Dicembre e 1 Gennaio 2020. Il centro di raccolta, la stazione ecologica servizio di raccolta differenziata e materiali che per dimensione o tipologia non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali del Comune di Bastia Umbra. Il Centro di raccolta in Via del Lavoro, rimarrà chiuso quindi il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno. Rimane invariato il calendario di svuotamento e quindi di esposizione dei mastelli per cui il servizio di svuotamento è previsto anche nei giorni festivi.