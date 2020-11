La giunta approva il progetto esecutivo della pista ciclabile di Cipresso

Approvato dalla Giunta Comunale di Bastia Umbra il progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclo-pedonale di via Cipresso, che riguarderà il tratto che va dall’ex scuola fino alla rotatoria che incrocia via Berlino e via Madonna di Campagna. L’intervento prevede un percorso con sede propria parallelo alla strada, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, separato da appositi cordoli e paletti, realizzati con materie plastiche prime e secondarie, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo, materiale che altrimenti sarebbe stato destinato unicamente alla discarica, rendendo questo intervento ecosostenibile.

Inoltre si provvederà anche alla sostituzione della pubblica illuminazione con nuove lampade a led, ad opere infrastrutturali per realizzare il percorso e alla nuova asfaltatura di tutta la sede stradale già esistente. Il costo dell’investimento è di 500mila euro coperto per il 50% (250mila euro) dalla Regione Umbria grazie all’aggiudicazione del bando regionale per la promozione della mobilità ciclistica.

“Con questo intervento -afferma l’Assessore ai Lavori pubblici Stefano Santoni- l’Amministrazione Comunale realizzerà un altro tassello del programma di mandato, mettendo in sicurezza la viabilità ciclo-pedonale in un tratto di strada urbana con un grosso flusso veicolare e transito di numerosi mezzi pesanti”.