Lavori di manutenzione notturna del passaggio a livello di Via Firenze

Si comunica alla cittadinanza che dalle ore 22.00 del 31 Gennaio 2023 alle ore 05.00 del 04 Febbraio 2023 via Firenze sarà chiusa al traffico pedonale e veicolare in corrispondenza del passaggio a livello per lavori di manutenzione del passaggio a livello stesso, come richiesto dalla ditta che dovrà effettuare i lavori, incaricata dalla direzione ferroviaria. I percorsi alternativi per oltrepassare la linea ferroviaria sono attraverso i sottopassi di via San Bartolo/via Monte Vettore e via Basilicata/via San Rocco. Sul sito istituzionale https://www.comune.bastia.pg.it è consultabile l’ordinanza n. 6 del 24 Gennaio 2023 emanata dal settore Polizia Locale riguardante il provvedimento.