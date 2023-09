Ambiente Ultime notizie Cinema Esperia - Bastia Umbra Map

Manifestazione Salviamo i Pini 16 settembre Centro San Michele

È un crescendo di iniziative e attività quello che vede mobilitato il Comitato Salviamo i Pini di v. S. Francesco, v. Marsala e v. Manzoni, promosso dall’Associazione Progetto Bastia, che ha già raccolto oltre 500 firme ai gazebi e 1.000 online.

ore 17 Centro San Michele viale Roma, Bastia Umbra

In questo contesto diventa di grande rilievo la manifestazione organizzata per sabato 16 settembre alle ore 17,00 presso il Centro San Michele in cui sono impegnati i numerosi volontari accorsi spontaneamente.

Al centro dell’incontro è la conferenza del Gruppo di lavoro Alle Radici dell’Albero, che si è costituito a seguito dell’esperienza progettuale del dott. agr. Luigi Strazzabosco (recentemente scomparso) per il lungomare Trieste a Lignano Sabbiadoro, tema: Come salvare alberi e strade. Conservazione cura e gestione del pino domestico in città.

Il gruppo è composto da Gian Pietro Cantiani, dott. forestale, Andrea Santacroce, dott. agronomo, Luca Belardinelli, agrotecnico arboricoltore, Massimo Mariani, arboricoltore e Renzo Puccini di Fast Italia srl che risiedono tra Roma, Frascati ed Empoli.

Il problema della sicurezza stradale, motivo del progetto approvato dalla giunta, e della sua coesistenza con la salvaguardia dei filari alberati, è uno dei punti di forte contestazione del comitato in quanto la legge (L.R. 28/2001), che tutela i pini, obbliga alla ricerca di tecniche alternative all’abbattimento prima di procederne all’autorizzazione, cosa che non è stata fatta. Il comitato, ha effettuato invece una ricerca in tutta Italia individuando numerose tecniche diverse e decine di casi in cui sono state applicate.

In apertura Paolo Ansideri, esporrà i punti del progetto contestati, ed a seguire Antonio Mencarelli parlerà de I viali alberati di Bastia con una panoramica storica sulle alberature e sul verde urbano della città dall’800 ai giorni nostri.

Saranno presenti delegazioni dei comitati cittadini Gruppo Ambientalista Ginkgo di Perugia e SOS Verde pubblico di Terni

La popolazione è invitata ad intervenire numerosa

Tutte le informazioni nel sito www.progettobastia.it

Si può sottoscrivere la petizione online sulla piattaforma https://www.change.org/ a questo link https://www.change.org/SalviamoIPini o cercando tramite il titolo Salviamo i Pini di v. S. Francesco, v. Marsala e v. Manzoni a Bastia Umbra