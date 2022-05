Manutenzioni straordinaria delle strade del Comune di Bastia Umbra

E’ stato approvato dalla Giunta comunale il 26 maggio 2022 il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria delle strade comunali consistenti in lavori di risanamento e conservazione della sede viaria, che vedrà un investimento di 225mila euro di cui 125mila di contributi statali. Interventi importanti, che nel dettaglio consistono in: n. 2 corsie di manovra di Piazza Campo del Mercato, Via Siria, via U. Foscolo, via Boschetti, via Puglie, via Butine e sottopasso via Atene, via Trovatelli, via Cecchini, parcheggi e camminamento pedonale di via Torgianese, via Fosse Ardeatine, parte di via Ticino.

“In 3 anni di questa Amministrazione è stato investito circa un milione di euro di fondi serviti alla messa in sicurezza della viabilità, a cui vanno aggiunte 500mila euro investiti in via Cipresso con la realizzazione della pista ciclabile – afferma l’Assessore ai lavori pubblici Stefano Santoni”.