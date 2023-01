Passaggio a livello, al via oggi gli interventi in via Firenze

Al via da questa sera e sino a sabato 4 febbraio importanti lavori di manutenzione notturna del passaggio a livello via Firenze che renderanno necessaria la chiusura in ambo i sensi di marcia per l’approntamento del cantiere dalle ore 22 alle ore 5, come richiesto dalla ditta che dovrà effettuare i lavori, incaricata dalla direzione ferroviaria.

Richiesta che ha portato all’emanazione di una specifica ordinanza emanata dal settore Polizia Locale del Comune di Bastia Umbra. Da parte dell’amministrazione municipale sono stati evidenziati i percorsi alternativi per oltrepassare la linea ferroviaria nella zona di via Firenze.

I percorsi alternativi per oltrepassare la linea ferroviaria sono attraverso i sottopassi di via San Bartolo/via Monte Vettore e via Basilicata/via San Rocco. Sul sito istituzionale https://www.comune.bastia.pg.it è consultabile l’ordinanza n. 6 del 24 Gennaio 2023 emanata dal settore Polizia Locale riguardante il provvedimento.