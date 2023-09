Pini e radici e lo skyline, si alzi il manto stradale, ma anche no!

Pini e radici e lo skyline – Lo skyline di una città è il profilo che si forma all’orizzonte quando si osservano gli edifici e le strutture che la compongono. Lo skyline può essere influenzato da vari fattori, tra cui la morfologia del territorio, la storia, la cultura, l’architettura e l’urbanistica di una città. Lo skyline può essere considerato un elemento di identità e di bellezza di una città, ma anche un indicatore del suo sviluppo economico e sociale.

Il ruolo dei pini nello skyline di una città può essere diverso a seconda del contesto in cui si inseriscono. In alcuni casi, i pini possono abbellire il paesaggio urbano, creando contrasti cromatici e volumetrici con gli edifici e le infrastrutture. In altri casi, i pini possono migliorare la qualità dell’aria, assorbendo l’anidride carbonica e producendo ossigeno. In altri casi ancora, i pini possono favorire il benessere psicofisico degli abitanti, offrendo spazi verdi per il relax, il divertimento e la socializzazione.

Tuttavia, i pini possono anche avere degli aspetti negativi nello skyline di una città. In alcuni casi, i pini possono essere considerati pericolosi per la sicurezza delle persone e delle cose, in quanto possono cadere o spezzarsi a causa del vento, della pioggia o di parassiti. In altri casi, i pini possono essere considerati invasivi per l’equilibrio ecologico della città, in quanto possono soppiantare altre specie vegetali o animali. In altri casi infine, i pini possono essere considerati inadatti per l’estetica della città, in quanto possono contrastare con lo stile architettonico o culturale della stessa.

Le radici portanti dei pini sono quelle radici che sostengono il fusto e la chioma dell’albero, e che si sviluppano in larghezza e in profondità nel terreno. Le radici portanti dei pini possono danneggiare il catrame, ovvero il materiale bituminoso usato per pavimentare le strade, se crescono troppo vicino alla superficie o se incontrano ostacoli nel sottosuolo.

La risposta è teoricamente affermativa, anche se articolata. Infatti, le radici portanti dei pini possono danneggiare il catrame in diversi modi:

Sollevando il catrame con la loro crescita, creando delle crepe o delle sporgenze nella pavimentazione. Questo può accadere se le radici portanti dei pini sono superficiali, ovvero se si trovano nei primi 30-40 cm di terreno, o se il terreno è poco profondo o roccioso.

Rompendo il catrame con la loro pressione, causando delle fessure o delle buche nella pavimentazione. Questo può accadere se le radici portanti dei pini sono profonde, ovvero se si spingono oltre i 30-40 cm di terreno, o se il terreno è compatto o argilloso.

Danneggiando il catrame con la loro resina, rendendo la pavimentazione scivolosa o appiccicosa. Questo può accadere se le radici portanti dei pini sono lesionate da lavori di scavo o di potatura, o se l'albero è attaccato da parassiti o malattie.

Quando le radici dei pini sollevano il catrame creando spaccature, salti e buche, si può pensare di alzare il manto del catrame stradale e dei marciapiedi, ma questa non è una soluzione semplice né definitiva. Infatti, alzare il catrame comporta dei costi elevati, sia per la rimozione del vecchio manto che per la posa del nuovo. Inoltre, alzare il catrame non risolve il problema alla radice, poiché le radici dei pini continueranno a crescere e a spingere verso l’alto, causando nuovi danni alla pavimentazione.

Una soluzione più efficace e duratura sarebbe quella di prevenire o limitare la crescita delle radici dei pini in superficie, adottando alcune misure preventive o correttive, tra cui:

Piantare i pini a una distanza adeguata dalle strade asfaltate, almeno 4-5 metri, per consentire alle radici di espandersi senza interferire con la pavimentazione.

, per consentire alle radici di espandersi senza interferire con la pavimentazione. Scegliere varietà di pini adatte al tipo di terreno e al clima della zona, per favorire una crescita armoniosa e sana delle radici e dell’albero.

Proteggere le radici dei pini da eventuali lavori di scavo o di potatura nelle vicinanze, usando barriere fisiche o chimiche, per evitare lesioni o infezioni.

Monitorare lo stato di salute dei pini e intervenire tempestivamente in caso di parassiti o malattie, per prevenire la produzione eccessiva di resina.

