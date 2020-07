Riaperti Giardini Pubblici di Bastia, Parco Lucio “Camacho”Castellini

Riaperti Giardini Pubblici di Bastia Umbra, Parco Lucio “Camacho”Castellini

Al taglio del nastro, oltre al Sindaco Paola Lungarotti e a Stefano Santoni -Assessore ai Lavori Pubblici- erano presenti gli altri Assessori componenti la Giunta municipale, alcuni Consiglieri Comunali e il dott. agronomo Fabio Cionco, rappresentante della Coop. Sopra il Muro che ha curato l’intervento.

faremo altri interventi che riguarderanno anche le frazioni

iapertura effettuata oggi, 1 Luglio, dei Giardini Pubblici di Via Marconi, intitolati all’artista bastiolo prematuramente scomparso. L’area è stata interessata da un progetto articolato, redatto dal Settore Lavori Pubblici, costituito da interventi mirati alla riqualificazione del manto erboso a seguito della costruzione di un nuovo pozzo e impianto di irrigazione, alla manutenzione straordinaria dell’arredo arboreo e al miglioramento dell’accessibilità delle attrezzature ludiche ivi compresa l’installazione di nuovi giochi e altre piccole opere di manutenzione.

L’Assessore Santoni: “Oltre a questo, nel corso della legislatura faremo altri interventi che riguarderanno anche le frazioni per riqualificare i parchi di Bastia“. Con le famiglie erano presenti alcuni giovani utenti del parco che in un significativo momento di dialogo con il Sindaco e con i rappresentanti dell’Amministrazione, responsabilizzati sulla bellezza del luogo e sull’integrità di giochi e verde sistemati e rimessi a nuovo, si sono impegnati simbolicamente a rispettare personalmente e a promuovere con i propri amici la salvaguardia dell’area e della natura.

L’Amministrazione Comunale invita tutti a utilizzare l’area riaperta nel rispetto delle norme

L’evento è stato completato da un intrattenimento con piccoli giochi per bambini a cura della Ludoteca comunale “G.Rodari” e Coop. Asad (nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa). La riapertura effettuata dell’area giochi (precedentemente chiusa a causa dell’emergenza) era molto attesa da tante famiglie con bambini; così come dai nostri anziani che trovano nel parco un pò di sollievo dalla calura estiva. L’Amministrazione Comunale invita tutti a utilizzare l’area riaperta oggi nel rispetto delle norme, per la sicurezza propria e altrui come già ricordato per le altre aree attrezzate.