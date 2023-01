Ripresi i lavori di manutenzione straordinaria delle strade

Sono ricominciati da martedì i lavori di sistemazione delle criticità emerse in alcune strade, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati alla fine dello scorso anno. “Stiamo lavorando per dare risposte alle numerose segnalazioni ed ai relativi sopralluoghi degli uffici – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Santoni. Sono state riscontrate alcune situazioni di criticità sul territorio comunale ed in base alle risorse a disposizione siamo intervenuti in vie che da oltre 30 anni non vedevano manutenzioni. Stiamo lavorando anche per il 2023 per il reperimento delle risorse necessarie per nuovi e puntuali interventi per risolvere annose criticità, in aggiunta ai già previsti e finanziati lavori pari a 3.650.000 euro suddivisi per i seguenti interventi: in via Roma pari a euro 1.841.000, via Tre Case pari a euro 430.000, via Romavecchia pari a euro 660.000, via San Francesco-via Marsala-via Manzoni pari a 170.000, nonché Piazza Bruxelles pari a Euro 280.000, la rotatoria di via degli Olmi via delle Industrie pari a Euro 150.000, in più si interverrà per completare aree C/0 con un nuovo parcheggio in via Madonna di Campagna pari a Euro 120.000.

“E’ l’occasione – come dichiara il Sindaco Paola Lungarotti – per ribadire la forte attenzione da parte di questa Amministrazione nel risolvere annose criticità e nel continuare, con gli investimenti previsti nel prossimo bilancio, negli interventi di manutenzione straordinaria delle strade. Gli investimenti riportati ne sono una riprova, non risolvono tutte le criticità, certamente, ma tante di quelle annose sì”.