Salviamo i pini, parte raccolta firme, gazebi a Bastia Umbra

Il Comitato “Salviamo i Pini” di via San Francesco di Bastia Umbra dà il via alle sue attività di sensibilizzazione e mobilitazione in difesa del patrimonio arboreo delle vie interessate da interventi controversi. La difesa dell’ambiente urbano, paesaggistico e storico diventa il cuore delle iniziative che coinvolgeranno i cittadini a partire da venerdì 1 settembre.

Nella giornata di venerdì 1 settembre, i membri del Comitato saranno presenti in due diverse aree cittadine: la mattina in piazza del mercato e il pomeriggio in piazza Mazzini. Sabato 2 settembre, invece, l’attenzione si sposterà per l’intera giornata in via San Francesco, all’angolo con via Marsala.

L’obiettivo è chiaro: informare i cittadini sul progetto di abbattimento al centro della controversia, illustrando le ragioni della presa di posizione del Comitato. Il Patrimonio arboreo delle vie coinvolte rappresenta un elemento fondamentale in termini ambientali, paesaggistici, storici e identitari per l’intera comunità. La difesa di questi alberi va di pari passo con la sicurezza della viabilità e l’incolumità dei cittadini.

I volontari del Comitato utilizzeranno documenti e video esplicativi, disponibili anche sul sito web del Comitato all’indirizzo https://progettobastia.it/, per dimostrare la legittimità delle ragioni di opposizione al progetto. Una diffida formale è stata presentata all’amministrazione, evidenziando la volontà di tutelare il patrimonio e la sicurezza della comunità.

Il Comitato invita tutti i cittadini sensibili a questo tema a sostenere la causa firmando la petizione “Salviamo i Pini di v. S. Francesco, v. Marsala e v. Manzoni a Bastia Umbra”, disponibile sulla piattaforma Change.org all’indirizzo https://chng.it/w5HPXyYDFd.

Coloro che desiderano partecipare attivamente alle iniziative future e mostrare il loro impegno possono segnalare la propria disponibilità inviando una mail a info@progettobastia.it e unirsi al gruppo Facebook “Salviamo i Pini di v. S. Francesco, v. Marsala e v. Manzoni” su https://www.facebook.com/groups/salviamoipinis.francesco.

Il Comitato “Salviamo i Pini” invita tutti i cittadini interessati a unirsi alla causa e contribuire alla salvaguardia del patrimonio e dell’identità del proprio territorio.