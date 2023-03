Ambiente Ultime notizie Via Monte Vettore - Bastia Umbra Map

Scuola Infanzia Santa Lucia cento piccoli eroi piantano alberi gentili

Scuola Infanzia Santa Lucia – Il 20 marzo alle ore 10 cento piccoli grandi supereroi della scuola dell’Infanzia Santa Lucia di Bastia Umbra pianteranno tanti alberi gentili che potranno migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.

“La nostra scuola – scrivono in una nota dall’istituto -, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, ha colto nel Progetto Un albero per il futuro promosso dal Raggruppamento dei Carabinieri della Biodiversità di Assisi una preziosa opportunità per promuovere comportamenti sostenibili e rispettosi dell’ambiente in cui viviamo”.

“L’intento del progetto – spiegano – è quello di creare un bosco diffuso in tutta Italia e mettendo a dimora il tuo albero potrai contribuire a formare un grande bosco della legalità. Questo impegno contribuirà a trattenere una grande quantità di CO2: un gesto concreto per contrastare i cambiamenti climatici.

Parteciperanno il dirigente scolastico, prof.ssa Monica Barbanera, la Responsabile di circolo per l’Educazione Ambientale, Loredana Betti, il Sindaco del Comune di Bastia, Paola Lungarotti, i militari del Reparto Carabinieri della Biodiversità di Assisi ed hanno sottoscritto un vero e proprio patto per l’ambiente nel quale ogni bambino e bambina si è impegnato/a a fare semplici gesti quotidiani che possono fare la differenza per salvare il futuro del pianeta.

Anche tu puoi diventare un supereroe della terra, unisciti a noi, saremo invincibili!!