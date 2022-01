Chiama o scrivi in redazione

Via al sistema ecoisole, subito i primi disservizi, cittadini infuriati

Oggi 24 gennaio al via il nuovo sistema di raccolta rifiuti mediante ecoisole a Bastia Centro e Costano. Subito si rilevano i primi gravi disservizi. I cittadini lamentano presso gli uffici competenti e sui social la difficoltà e lo straniamento verso il funzionamento delle eco isole informatizzate.

Gruppo Consiliare PD Bastia

Segreteria PD Bastia

Ci hanno segnalato un numero di telefono di riferimento al quale nessuno risponde e rifiuti che devono essere riportati a casa.

Il PD ringrazia i nostri concittadini di Bastia per la grande disponibilità e pazienza che ogni giorno mettono al servizio del funzionamento di questa città, nonostante questa Amministrazione, nella incompleta incapacità faccia di tutto per rendere la vita sociale altamente disfunzionale e finanziariamente anti economica.

Abbiamo già sottolineato, infatti, il costo esoso del passaggio dai mastelli alle ecoisole: ben 600.000 euro, che ricadono sulle tasche dei contribuenti. Un sistema che richiede maggiore sforzo nei cittadini, SENZA alcuno sgravio sulle tasse delle famiglie bastiole.

Oltre ciò, non è previsto nessun servizio aggiuntivo di sostegno alle persone anziane sole o alle persone disabili, che riscontrano notevoli difficoltà fisiche ad utilizzare le ecoisole.

Continueremo a monitorare giorno per giorno, a dare voce a chi non si sente ascoltato e a trovare qualsiasi soluzione per migliorare questa pesante situazione.