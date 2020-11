Appello per il Centro Fiere di Bastia, Modena, questo lo stato dell’arte

Da più parti è stato lanciato un appello per il Centro Fiere di Bastia. In merito in Senato la questione dei centri fiere e congressi è stata già affrontata con emendamenti specifici ed è nelle bozze di lavoro per il ristori “quattro”.

Il sostegno per il sistema fieristico e congressuale è nella nostra agenda e gli appelli fatti in particolare per il Centro fiere di Bastia devono trovare un supporto da tutte le forse politiche. Forza Italia, con emendamento anche a mia firma all’art 6 del “Ristori 1” ha già presentato la proposta di misure di compensazione per i danni subiti dalle imprese gestori dei quartieri fieristici, sedi congressuali e organizzatori di manifestazioni. Abbiamo proposto la creazione di un fondo ad hoc da distribuire in base alla perdita di fatturato.

Ci stiamo altresì adoperando perchè la previsione sia già nel cosiddetto decreto “ristori quattro”, che dovrebbe essere adottato nel giro delle prossime ore. E’ necessario uno sforzo corale dei parlamentari umbri affinchè l’Umbria abbia i mezzi e le risorse per sostenere il centro fieristico di Bastia e le perdite in genere per congressi e eventi.