Bando da 3,16 milioni per imprese culturali e creative umbre 2026

Sostegno ai progetti innovativi triennali con fondi del PR FESR

Tweet: 🎭 La Regione Umbria sostiene le imprese culturali e creative con un bando da oltre 3,16 milioni di euro. Domande online dal 25 agosto al 5 ottobre per finanziare progetti innovativi triennali di sviluppo e crescita.

Nuove risorse per le imprese culturali e creative

È stato approvato l’Avviso pubblico “Sostegno ai progetti triennali innovativi nel settore delle imprese culturali e creative 2026-2028”, misura finanziata nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027.

Il provvedimento è stato adottato con Determina dell’Amministratore Unico di Sviluppumbria del 28 luglio 2026 e rientra nella Priorità 1 – Obiettivo Specifico 1.3 – Azione 1.3.4, dedicata al sostegno delle imprese che operano nei comparti del turismo, dei servizi turistici, del cinema, dell’audiovisivo, della cultura, della creatività e dell’economia sociale.

L’intervento punta a favorire la crescita del sistema produttivo culturale regionale attraverso il finanziamento di progetti innovativi di durata triennale, rivolti a realtà già operative nel settore.

Finanziamenti per progetti innovativi

L’avviso sostiene la realizzazione di progetti triennali innovativi, sia riferiti allo sviluppo di nuovi prodotti sia all’introduzione di nuovi servizi.

Possono accedere alle agevolazioni i soggetti giuridici operanti nel settore culturale e creativo, individuati attraverso i codici ATECO indicati nel bando.

L’obiettivo della misura è incentivare la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative capaci di rafforzare la competitività delle imprese culturali e creative umbre, promuovendo innovazione, qualità e crescita.

Oltre tre milioni di euro disponibili

Per il finanziamento dell’iniziativa è prevista una dotazione economica complessiva di 3.166.552,92 euro.

Le risorse potranno essere incrementate fino a un massimo di 3.800.000 euro, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi nell’ambito della programmazione del PR FESR 2021-2027.

Lo stanziamento rappresenta uno degli strumenti previsti dalla Regione Umbria per sostenere lo sviluppo delle imprese che operano nei settori culturali e creativi.

Domande esclusivamente online

Le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Bandi di Sviluppumbria.

L’accesso alla piattaforma sarà consentito tramite autenticazione con SPID oppure Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Lo sportello informatico per la compilazione e l’invio delle domande sarà aperto dalle ore 10 del 25 agosto 2026 fino alle ore 17 del 5 ottobre 2026.

Le modalità di compilazione, trasmissione e verifica delle istanze sono disciplinate dall’articolo 12 dell’avviso pubblico e dalle successive disposizioni contenute nel bando.

Assistenza per i partecipanti

Per accompagnare imprese e professionisti durante la fase di presentazione delle richieste, Sviluppumbria mette a disposizione un servizio di assistenza tecnica.

Il supporto è attivo dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, mentre il venerdì è disponibile nella fascia oraria 8.30-13.30, con esclusione del sabato e dei giorni festivi.

Gli interessati potranno rivolgersi al Service Desk dedicato per ricevere chiarimenti e assistenza nella compilazione della domanda.

Pubblicato il bando ufficiale

L’Avviso è stato pubblicato nel Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi n. 38 del 4 agosto 2026.

Il provvedimento disciplina modalità di partecipazione, requisiti di accesso, criteri di ammissibilità e procedure per l’assegnazione delle agevolazioni previste dal Programma Regionale FESR.

Con questa misura, la programmazione europea 2021-2027 mette a disposizione nuove opportunità per sostenere investimenti e percorsi di innovazione nelle imprese culturali e creative dell’Umbria, favorendo lo sviluppo di progetti in grado di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e creativo del territorio regionale.

https://www.sviluppumbria.it/web/svilumbria/-/avviso-pubblico-icc-sostegno-progetti-triennali-innovativi-nel-settore-delle-imprese-culturali-e-creative-2026-2028