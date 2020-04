Chiusura delle attività commerciali nella giornata di venerdì 1 maggio 2020

Con Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 19, del 20 aprile 2020, al fine di mettere in campo ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata decretata la chiusura delle attività commerciali anche per venerdì 1 maggio 2020.

La chiusura riguarderà nello specifico tutte le attività commerciali e gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita e i centri commerciali ad esclusione di:

• punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica purché ubicati su area pubblica o in locali indipendenti;

• farmacie;

• parafarmacie ubicate in locali indipendenti;

• tabaccherie;

• punti vendita di carburante per autotrazione;

• somministrazione di alimenti e bevande condotta tramite consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.