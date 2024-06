Corso RSPP per rischio basso: iscrizioni aperte fino al 10 giugno

Corso RSPP – Il nuovo corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per rischio basso, della durata di 16 ore, sta per iniziare, offrendo una preziosa opportunità di formazione a distanza. L’iscrizione al corso, che sarà erogato tramite Microsoft Teams, è possibile fino a lunedì 10 giugno alle ore 12:00.

Le lezioni si terranno nelle seguenti date: 13, 14, 17 e 18 giugno 2024, dalle 9:00 alle 13:00. Il corso è gratuito per i partecipanti affiliati all’Ente Bilaterale del Terziario (EBT), esclusivamente per il settore commercio, mentre per i soci Confcommercio il costo è di 270 euro IVA inclusa.

Le iscrizioni, a numero chiuso, saranno accettate in base all’ordine di arrivo e per i partecipanti paganti, saranno considerate valide solo dopo il versamento della quota. Le iscrizioni chiuderanno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.

Per iscriversi al corso gratuito, è necessario compilare il form di iscrizione e allegare una copia dell’ultimo F24 aziendale del titolare o socio, che dimostri il versamento all’Ente Bilaterale. Per iscriversi al corso a pagamento, bisogna compilare il form e attendere via email le istruzioni per il pagamento, che dovrà essere effettuato entro cinque giorni dall’inizio del corso. Il bonifico dovrà essere indirizzato a Innovazione Terziario (Iter) – Impresa Sociale presso Intesa Sanpaolo S.P.A. IBAN: IT38 B030 6903 0181 0000 0000 881. Solo dopo il pagamento sarà inviato il link per accedere al corso.

Il link per partecipare al corso sarà inviato il giorno prima dell’inizio delle lezioni all’indirizzo email fornito durante l’iscrizione.

Il corso, erogato in modalità sincrona, prevede la presenza in diretta del docente, che sarà disponibile per domande e approfondimenti. Per partecipare tramite smartphone o tablet, è necessario scaricare l’applicazione Microsoft Teams e accedere come ospite senza registrazione, inserendo solo il proprio nome e cognome. Da PC, è possibile accedere direttamente dal browser senza installare nulla, scegliendo l’opzione “Continua su questo browser” e consentendo l’uso di webcam e microfono.

Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore previste, sarà rilasciato un attestato conforme alla normativa vigente, con validità di cinque anni. L’attestato sarà disponibile sulla piattaforma EPLAN, accessibile con le istruzioni fornite il primo giorno di lezione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Monica Urbani al numero 075 38889303 o Martina Caricato al numero 075 38889416.