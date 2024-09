Cucinelli supporta la crescita di Isa S.p.A. con investimento privato

Il noto imprenditore Brunello Cucinelli ha annunciato il suo sostegno alla crescita di Isa S.p.A., azienda storica di Bastia Umbra, attraverso un investimento privato. Questo intervento si inserisce in un’operazione di sottoscrizione di nuovo capitale che coinvolge anche la Famiglia Giulietti e Invitalia, ente responsabile della gestione del Fondo Salvaguardia Imprese, istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Isa S.p.A. è riconosciuta come una delle principali realtà globali nel settore dell’arredamento, specializzandosi in vetrine, armadi refrigerati per gelaterie e pasticcerie, nonché arredamento professionale. L’azienda impiega circa 640 persone e ha registrato un fatturato di 109 milioni di euro per l’anno 2023.

In una dichiarazione, Brunello Cucinelli ha espresso il suo entusiasmo per il progetto: «Ho una lunga e profonda amicizia con il Presidente Carlo Giulietti, il quale è una persona dotata di grande saggezza e sensibilità. La sua dedizione e il suo impegno per l’azienda e il territorio sono innegabili e hanno avuto un impatto significativo sulla mia crescita personale e professionale. Contribuire a questo progetto, che considero più un atto di supporto alla comunità che un semplice investimento, è per me motivo di grande orgoglio».

Il sostegno di Cucinelli alla Isa S.p.A. si colloca in un contesto più ampio di recupero e potenziamento delle imprese del territorio, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di queste realtà nel mercato globale e garantire la loro sostenibilità economica e occupazionale.

Il progetto di crescita della Isa S.p.A. rappresenta un’importante iniziativa per il rafforzamento del tessuto industriale locale e per la creazione di ulteriori opportunità di lavoro nella regione dell’Umbria. La partecipazione di Brunello Cucinelli e la collaborazione con Invitalia sono indicative di un impegno concreto a favore della valorizzazione e del supporto delle imprese italiane di eccellenza.