Eurochocolate 21, Confcommercio Umbria: successo per l’edizione indoor a Bastia

Il presidente Sauro Lupattelli traccia un bilancio della prima edizione post covid della kermesse del cioccolato

a nuova collocazione di”, dice, presidente di Confcommercio Bastia, presentando così un suo bilancio della prima edizione post covid della kermesse del cioccolato.

“A testimoniare il successo della manifestazione nel suo nuovo format indoor non ci sono solo le presenze dei numerosi appassionati e curiosi giunti da tutta Italia e da diversi paesi europei, ma anche l’entusiasmo con il quale gli operatori del commercio, attraverso vetrine scintillanti dedicate al cioccolato con allestimenti classici o fantasiosi, hanno fatto da contorno, trasportando di fatto il clima festoso di Eurochocolate in tutta la città di Bastia.

Una risposta tutt’altro che scontata, visto che il cuore pulsante degli eventi era principalmente presso i padiglioni di Umbriafiere”, sottolinea il presidente di Confcommercio.

“Le azioni concordate con gli organizzatori, l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria hanno fatto in modo di coinvolgere quanto più possibile il territorio e soprattutto le attività del commercio e della ristorazione. Un grande contributo è venuto anche dai pubblici esercizi; bar, ristoranti, pasticcerie e pizzerie che hanno offerto menu a tema creando prelibati abbinamenti tra cibo, bevande e cioccolato, che hanno deliziato il palato degli avventori”.

I ringraziamenti agli operatori e a Guarducci

“Ci sembra perciò doveroso – ha continuato il Presidente Lupattelli – ringraziare tutti gli operatori del territorio che hanno aderito. L’architetto Guarducci ed il suo staff hanno fatto della prima edizione post covid una pietra miliare di Eurochocolate e, come annunciato in conferenza stampa dal patron, non è stato escluso un ritorno dell’evento a Bastia, che noi ovviamente auspichiamo. Il successo di Eurochocolate a Bastia è la dimostrazione che gli eventi di qualità sono in grado di suscitare sempre interesse e partecipazione”.