Expo Tecnocom ad UmbriaFiere a Bastia Umbra il Cuore dell’Horeca

Expo Tecnocom, la rinomata fiera dedicata al settore Horeca, sta per fare il suo ritorno nell’edizione XVIII presso il centro fieristico Umbriafiere a Bastia Umbra, dal 4 al 7 febbraio 2024. Questo evento B2B, unico nel Centro Italia, ospiterà oltre 300 stand in uno spazio di 16.000 metri quadrati distribuiti su quattro padiglioni, offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi essenziali per il comparto dei consumi fuori casa.

La conferenza stampa di presentazione, svoltasi il 26 gennaio a Perugia presso Palazzo Donini, ha visto la partecipazione di figure di spicco come Aldo Amoni, presidente Epta Confcommercio, Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra, Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere, Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria e di Confcommercio Umbria.

L’Horeca, acronimo di Hotel-Restaurant-Café o catering, rappresenta uno degli elementi cardine dell’economia italiana, con 800 imprese, oltre 60mila addetti e un fatturato di 17 miliardi di euro. Expo Tecnocom, ideata e organizzata da Epta Confcommercio Umbria, va oltre la semplice esposizione di innovazioni, posizionandosi come un punto di incontro strategico per imprese, esercenti e associazioni di categoria.

Secondo Aldo Amoni, presidente Epta Confcommercio, Expo Tecnocom è diventata un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore, fornendo una piattaforma essenziale per lo sviluppo imprenditoriale. Non è solo una mostra, ma un evento strategico che promuove lo sviluppo di nuovi business, stimola confronti costruttivi e offre opportunità di aggiornamento professionale, contribuendo alla crescita di un settore fondamentale per l’economia italiana.

Il presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha sottolineato l’importanza di Umbriafiere come punto di riferimento per le esposizioni regionali e nazionali. Expo Tecnocom, con la sua enfasi sull’Horeca, offre un’opportunità unica di esplorare le idee innovative degli espositori e sottolinea il ruolo cruciale del settore per l’economia locale e nazionale.

Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra, ha elogiato l’evento come un’occasione per scoprire nuove tendenze e stili nel settore della ristorazione e dell’innovazione. Expo Tecnocom non è solo per gli operatori, ma attrae anche appassionati e curiosi di enogastronomia, offrendo workshop e seminari interessanti.

L’esposizione abbraccerà un ampio scenario di tecnologie e servizi all’avanguardia, presentati in oltre 300 stand. Dai materiali di base all’arredamento, dagli impianti alle attrezzature, Expo Tecnocom sarà una guida completa per l’espansione e il miglioramento delle prospettive aziendali.

L’evento non si limita alla pura esposizione, ma presenta un ricco calendario di eventi, tra cui la Masterclass “In cucina con le piante grasse” di La Clarice e il “3° Trofeo della pizza” a cura di Molino sul Clitunno. Workshop focalizzati su temi chiave come la sostenibilità nella filiera alimentare e la digitalizzazione nel settore alberghiero e della ristorazione saranno parte integrante dell’esperienza Expo Tecnocom.

Per sottolineare l’impegno verso la formazione, numerosi espositori organizzeranno momenti formativi, dimostrazioni e show cooking nei loro spazi dedicati, offrendo un’opportunità unica per il confronto e lo scambio di esperienze tra i professionisti del settore.

In conclusione, Expo Tecnocom si presenta come una piattaforma unica per l’innovazione, il networking e la formazione nel settore Horeca, rappresentando un evento imperdibile per gli operatori e gli aspiranti imprenditori del Centro Italia. La sua XVIII edizione si preannuncia come un catalizzatore di crescita e sviluppo per il comparto, fornendo ispirazione e soluzioni per affrontare le sfide del settore in continua evoluzione.