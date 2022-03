La Fiera di Primavera, strade e vie di nuovo piene di gente

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, domenica 27 marzo, è tornata a Bastia Umbra la tradizionale Fiera di Primavera. L’evento, organizzato da l’Arte e la Terra con il patrocinio del Comune di Bastia Umbra, si è svolto in via Roma, via Veneto e piazza Mazzini dalle 8.00 alle 20.00. Erano presenti circa 100 operatori commerciali tra i più apprezzati per professionalità e qualità delle merce, che hanno esposto prodotti particolarissimi e delle più svariate merceologie. Un viaggio alla scoperta delle eccellenze umbre che portano da anni in tutta Italia i prodotti della nostra terra. In occasione della fiera tanti negozi aperti grazie alla sinergia tra commercio fisso locale e commercio ambulante, che ha garantito ai visitatori un’importante e variegata offerta commerciale. E’ stata una piacevole giornata all’insegna dello shopping e del divertimento!