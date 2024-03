Aperto il nuovo supermercato Coop di Bastia Umbra

È stato ufficialmente aperto questa mattina, in Piazza Luigi Pirandello a Bastia Umbra, il nuovo supermercato Coop. L’evento di inaugurazione è iniziato intorno alle 10:30 con l’esibizione della Banda Musicale di Costano, che ha preceduto gli interventi del Presidente del Gruppo Coop Centro Italia Antonio Bomarsi e del Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti.

“Questo di Bastia è un investimento fortemente voluto da molto tempo dai Soci della Cooperativa che, finalmente, vede dopo tanti anni la concreta realizzazione” ha dichiarato Antonio Bomarsi. “Nel nuovo punto vendita troverete l’innovazione delle più moderne realtà distributive abbinata ai valori che da sempre contraddistinguono Coop: la convenienza, la tutela ambientale e l’attenzione al territorio. Un punto vendita della Cooperazione tra consumatori al servizio della comunità tutta”.

“Questo parco commerciale è frutto della proficua sinergia di intenti tra pubblico e privato per dare un volto nuovo a Bastia, grazie al recupero di parte della memoria storica della città. È stato un percorso molto lungo, partito nel 2009 e passato per diverse amministrazioni: oggi però possiamo dire che i sacrifici passano mentre i benefici restano, grazie davvero a Coop per questa opportunità.” – ha affermato poi Paola Lungarotti.

Dopo la benedizione del parroco Don Marco Armillei della Parrocchia Santa Croce e San Michele Arcangelo e il taglio del nastro è stato possibile visitare tutte le attività presenti e fare i primi acquisti.

Il grande supermercato Coop è servito da un comodo e ampio parcheggio a raso con circa 400 posti auto e inserito all’interno di un parco commerciale con tante attività attrattive non presenti finora nel territorio comunale (Upim, Scarpamondo, Calliope, Pepco, Ipergioie e altre).

Fin dall’ingresso si è subito immersi nei colori e profumi del reparto ortofrutta: nell’ampio assortimento di frutta e verdura selezionata e controllata da Coop, emerge l’attenzione alla stagionalità e alla sostenibilità ambientale, con prodotti provenienti da agricoltura biologica e da fornitori locali, per un’economia più sostenibile per il territorio e per il pianeta.

La macelleria e la pescheria offrono una vasta scelta di prodotti e tanti servizi ad alto valore aggiunto come un’ampia scelta di prodotti pronti da cuocere, la vetrina di frollatura delle carni, la friggitoria per acquistare pesce appena fritto e il corner dedicato al sushi dove vengono preparate continuamente tante sfiziosità. Nella gastronomia è possibile trovare tante eccellenze, come i salumi e i formaggi di fornitori umbri, disponibili al taglio o in pratiche porzioni take away.

Un ruolo importante all’interno del negozio è rappresentato dai prodotti a marchio Coop in grado di offrire una elevata convenienza abbinata a sicurezza, bontà, rispetto dei lavoratori e dell’ambiente. Sugli scaffali è possibile trovare tanti prodotti Coop di tutte le oltre venti linee esistenti, da quella d’eccellenza Fior Fiore a quella biologica Vivi Verde agli “Spesotti” per chi cerca ogni giorno la massima convenienza.

Disponibile anche il servizio di Spesa Online, con possibilità di farsi consegnare la spesa a casa tutti i giorni dal lunedì al sabato o passare a ritirarla nel negozio già pronta e imbustata.

In coerenza con la propria missione Coop Centro Italia ha progettato il nuovo supermercato come uno spazio inclusivo inserito attivamente nel territorio: grazie alla collaborazione con l’associazione Angsa Umbria (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Umbria Onlus), il negozio è il primo punto vendita Coop dell’Umbria “autism-friendly”, pensato per facilitare la fruizione e il momento della spesa per soggetti affetti da disturbo autistico, attraverso la regolazione acustica-luminosa, l’utilizzo di una segnaletica dedicata e tante altre accortezze.

Attenzione al sociale anche negli assortimenti attraverso la collaborazione attiva con “La Semente”, Fattoria Sociale del territorio e con “Libera Terra” che riunisce cooperative sociali che gestiscono terreni e strutture confiscati alle mafie in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.

Inclusività, socialità, attenzione al territorio e, non meno importante, all’ambiente: all’esterno della struttura è stato installato un ecocompattatore per la raccolta e riciclo di bottiglie in PET, con il patrocinio del Comune di Bastia Umbra. Il macchinario è frutto della collaborazione tra Coop Centro Italia e il consorzio senza scopo di lucro Coripet. Tutte le bottiglie conferite nell’ecocompattatore vengono riciclate per produrne di nuove: un’azione virtuosa che, attraverso l’utilizzo della Carta Socio Coop, consente anche di ottenere tanti buoni sconto per la spesa.

Il nuovo punto vendita, che rimarrà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 (domenica 17 e 24 marzo sarà aperto dalle 9.00 alle 20.00), si affianca al negozio ad insegna Incoop già presente in città, con l’obiettivo di completare l’offerta di Coop Centro Italia nel territorio.