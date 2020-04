Azienda umbra ISA, alta tecnologia per sicurezza Covid 19 dipendenti 📸 ISA SpA – azienda umbra tra i player più importanti al mondo nella produzione di arredamenti per bar, gelaterie, pasticcerie ed espositori refrigerati per Food&Beverage e Retail – ha messo in atto una serie di iniziative di rafforzamento della sicurezza e reso operativo, tra i primi in Italia, un sistema ad alta tecnologia di “SWAT – System Workers Advance Tracing” per garantire i massimi standard di sicurezza di tutti i dipendenti. Per formare gli operatori al rispetto della reciproca distanza di sicurezza, il reparto Information Technology di ISA ha messo a punto “ISA Safety System”, un progetto ad alta tecnologia sviluppato in collaborazione con HPE – Hewlett Packard Enterprise, leader mondiale per le soluzioni ad alto valore tecnologico. IN SINTESI Emergenza Coronavirus: l’Azienda umbra ISA mette a punto un sistema ad alta tecnologia di per garantire i massimi standard di sicurezza di tutti i dipendentiÂ

Ogni operatore sarà dotato di un TAG (dispositivo dalle dimensioni di un piccolo portachiavi) in grado di compiere due attività fondamentali. La prima è comunicare ai singoli operatori, tramite APP con notifica push collegata al proprio smartphone e tramite vibrazione del dispositivo, i contatti avvenuti sotto la distanza di 1,5 metri per più di 15 secondi, in modo da aumentare sicurezza e consapevolezza. Secondariament e, consentire all’azienda di monitorare tutte le interazioni che l’operatore ha avuto nel corso dell’attività lavorativa in modo da rintracciare tempestivamente, in caso di necessità e nel massimo rispetto della privacy, tutti i contatti avuti dall’interessato. ISA SAFETY SYSTEM si aggiunge a tutte le altre iniziative, concordate con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, già messe in campo per portare al massimo livello la sicurezza dei lavoratori.Â

Potenziamento delle protezioni individualiÂ

In aggiunta al dispositivo di sicurezza ISA Safey System, ogni lavoratore è dotato di una visiera frontale trasparente, mascherine Chirurgiche o FFP2, guanti in lattice (da usare sotto i guanti da lavoro).

Nuova procedura di sicurezza per accesso allo stabilimento di lavoratori e fornitori.

Misurazione della temperatura corporea (indispensabile per l’accesso allo stabilimento). Creazione di percorsi, tramite segnaletica orizzontale, per gestire nella massima sicurezza l’accesso dei dipendenti e la logistica in entrata ed uscita.

Implementazione di nuove misure di sicurezza all’interno dello stabilimento.

Creazione di nuovi percorsi di transito e stazionamento delle persone, installazione di protezioni supplementari tra le postazioni di lavoro e dotazione di prodotti per la sanificazione delle mani e delle postazioni di lavoro. Sono stati chiusi, inoltre, i luoghi di aggregazione (refettorio, spogliatoi e aree break) ed è stata potenziata la frequenza della sanificazione dei bagni con l’introduzione di accessi contingentati tramite sistema semaforico.Â

ISA – PROFILO SINTETICO

Fondata nel 1963, ISA S.p.A. è un’azienda leader mondiale nella produzione di arredamenti per bar, gelaterie, pasticcerie ed espositori refrigerati per Food & Beverage e retail. È presente sul mercato con cinque marchi: ISA, HIZONE, ABACO, COF, TASSELLI ognuno dedicato a uno specifico settore di mercato. L’azienda opera con oltre 800 dipendenti nel nuovo stabilimento di Bastia Umbra (PG) dotato delle più avanzate tecnologie produttive ed esporta l’80% della propria produzione in oltre 110 paesi con un fatturato di oltre 130 milioni di Euro.Â

Maggiori informazioni su www.isaitaly.com

