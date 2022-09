Search for: Search Button

Mobilitazione contro il caro bollette, anche a Bastia Umbra

Anche gli imprenditori di Bastia Umbra si uniranno la loro voce ai colleghi di tutta l’Umbria per protestare contro il caro bollette che li sta letteralmente mettendo in ginocchio. Confcommercio di Bastia Umbra aderisce infatti alla mobilitazione promossa per lunedì 5 settembre da Confcommercio Umbria, che si svolgerà in contemporanea in 12 località della regione.

All’insegna dello slogan “NON spegnete l’Italia, NON spegnete il Futuro”, alle ore 11:00 imprenditori, non solo del terziario, ma di tutti i settori, e cittadini sono chiamati a manifestare in Piazza Mazzini esponendo cartelli con gli aumenti esorbitanti delle bollette.

Come gesto simbolico saranno bruciate in piazza le copie delle bollette stesse.

Alle 11:30 ogni territorio sarà in collegamento con la conferenza stampa di sintesi che si svolgerà a Perugia, con testimonianze in diretta degli imprenditori.

La protesta proseguirà poi con lo spegnimento delle luci delle vetrine e delle insegne nelle ore notturne dalle 20 di lunedì 5 fino a venerdì 9.

Come partecipare:

Imprenditori e cittadini sono invitati a: recarsi in Piazza Mazzini a Bastia Umbra alle 10.45

portare le fotocopie delle bollette, che saranno bruciate simbolicamente nel corso del presidio

spegnere le luci dell’attività e dell’insegna nelle ore notturne dalle 20 di lunedì 5 fino a venerdì 9