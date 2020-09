Omaggio ai 90 della Pininfarina al Centro Fiere “Maschiella”

Tornano le attività dell’Automotoclub Storico Assisano con la Mostra Scambio Auto e Moto d’epoca di Bastia Umbra che si terrà sabato e domenica prossimi (5-6 settembre) al Centro Umbria Fiere, con il patrocinio della Provincia di Perugia. In questa occasione il Club, nel padiglione 9, celebrerà i “90 anni dalla nascita di Pininfarina” ovvero Giuseppe Battista Farina (soprannominato Pinin, abbreviazione in piemontese di Giuseppino) nato il 22 maggio del 1930 ad Asti. A Torino Giuseppe fonda la Carrozzeria Pinin Farina specializzata nel disegnare e costruire carrozzerie speciali per singoli clienti o in piccola serie. È l’epoca in cui le automobili sono beni d’elite, tanto è vero che fra i primi clienti della Pinin Farina c’è la regina della Romania: riceve la variante spider della Lancia Dilambda, il primo modello firmato dal carrozziere torinese, che lo realizza nello stabilimento di Corso Trapani a Torino, dove lavorano 150 dipendenti.

L’Automotoclub Storico Assisano proporrà Alfa Romeo e Fiat realizzate dal prestigioso marchio, ma non mancheranno anche le Ferrari. Infatti Pininfarina nel 1951 inizia la collaborazione con la casa di Maranello, dalla quale nasceranno alcune delle Rosse più apprezzate di sempre tra cui la 212 del 1951 e nel 1954 debutta la 250 GT.

Il modello più vecchio in esposizione sarà una Giulietta Alfa Romeo del 1961. Un’occasione questa da non perdere, un tuffo nello stile italiano fatto di buon gusto e bellezza, quella che il logo Pininfarina ha impresso in ogni macchina che porta la sua prestigiosa firma.

La mostra si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid.

Gli orari previsti sono dalle ore 08:00 alle ore 19:00 di Sabato 5 Settembre e dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di Domenica 6 Settembre 2020.