Respinta mozione bipartisan (pd-fdi) per sostegno a operatori eventi fieristici

L’Assemblea legislativa ha respinto, con 6 voti favorevoli (Bettarelli, Porzi, Bori-Pd, De Luca-M5S, Bianconi-Misto, Fora-Patto civico) e 9 astenuti (Pastorelli, Mancini, Rondini, Nicchi, Peppucci, Carissimi, Fioroni, Melasecche-Lega, Morroni-FI) una mozione di iniziativa dei consiglieri Michele Bettarelli (Pd), Marco Squarta, Eleonora Pace (FdI) e Simona Meloni (Pd) che mirava ad impegnare la Giunta regionale ad “istituire una misura di sostegno specifica a favore degli operatori economici organizzatori di eventi fieristici, degli operatori economici della logistica e dell’allestimento, che nel 2019 avevano una quota di fatturato superiore al 50 percento proveniente da servizi connessi ad eventi fieristici, che senza cumularsi con altre interventi di sostegno provenienti da Enti Pubblici, consenta di salvare lo strategico settore economico”.

Nell’illustrazione dell’atto, il primo firmatario, Bettarelli ha evidenziato come, a causa della pandemia da Covid-19, “gli eventi fieristici di rilevanza nazionale programmati in Umbria sono stati tutti annullati a partire dal mese di marzo 2020, mentre la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 fa prevedere che essi non avranno luogo ancora per molti mesi.

Il settore fieristico ha una rilevanza anche in termini di incoming e quindi il sostegno agli operatori economici di questo settore è un sostegno indiretto anche a quello ricettivo in generale. Le gravi perdite subite rischiano di cancellare un intero sistema economico che ha rilevanza strategica e che non godrà dei sostegni previsti a livello ministeriale”.