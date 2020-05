Tavolini all’aperto in tranquillità e sicurezza al bar di Ospedalicchio

L’identità urbana di Ospedalicchio, data dalla sua storica piazza, si arricchisce di una novità: da qualche giorno il Dolce Forno ha installato alcuni tavolini all’aperto, in cui gli avventori possono sostare e consumare colazioni e aperitivi in tranquillità e sicurezza.

Come in ogni piazza “vera”, alla chiesa e ai negozi, la presenza di un bar, specie con spazi esterni, arricchisce lo spazio urbano ed accresce il senso di comunità ed identità del luogo. Lo stile di vita “lento” dei popoli mediterranei, gli aperitivi ed happy hour, quei brevi ma così importanti incontri di lavoro, non sarebbero gli stessi senza i tavolini dei caffè nelle piazze dei borghi italiani, che in certi orari acquistano vita proprio grazie al ritrovo davanti ad un caffè, una birra o uno spritz.

Il dehor del Dolce Forno, da molti atteso e reso possibile da piccoli interventi di modifica della viabilità interna a piazza Bruno Buozzi effettuati dall’amministrazione comunale nel 2015, al fine di garantire un sagrato alla parrocchiale di San Cristoforo, aggiunge qualcosa di bello alla popolosa frazione bastiola e contribuisce a rendere un po’ meno parcheggio e un po’ più centro urbano la rinascimentale piazza grande dello Spedalicchio, la cui riqualificazione tarda ad arrivare.